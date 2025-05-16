Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Hemşirelik Haftası" kapsamında Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman da katıldı.

ESOGÜ Hastanesi çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği korosu ile ESOGÜ Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAMER) orkestrasının konserinde birçok yöreden eserler seslendirilirken, seyircilerin yer yer eşlik ettiği türküler büyük alkış aldı.

Konser sonunda Şef ve Müzik Öğretmeni Muharrem Atabay, Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı ve Hastane Sağlık Hizmetleri Müdürü Zeynep Akgözlü’ye teşekkür plaketi takdim edildi.