Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Genç Kızılay Topluluğu, ilkokul çocuklarına üniversite ortamını tanıtmayı amaçlayan ’Çocuk Üniversitesi’ projesini gerçekleştirdi.

Dezavantajlı okullarda (köy okulları ile spor salonu ve laboratuvarı olmayan okullar) eğitim gören öğrencilere öncelik verilen proje çerçevesinde, ilkokul öğrencileri ESOGÜ’de unutulmaz bir gün geçirdi. TOKİ Şehit Emre Bolat İlkokulu’ndan 29 öğrenci ve 1 sınıf öğretmeni ESOGÜ Eğitim Fakültesi’ne geldi. Öğrenciler burada Kızılay yeleklerini giyerek takip ettikleri sunumla Kızılay faaliyetlerine yönelik farkındalık kazanırken, drama dersliğinde Doç. Dr. Zeynep Kılıç tarafından verilen kısa bir eğitimle üniversite ortamını teneffüs ettiler. Sonrasında, ESOGÜ Kapalı Spor Salonu’na geçerek oyunlar oynayan çocuklar, Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen Çocuk Üniversitesi Mezuniyet Töreni ile günü tamamladılar. İlkokul öğrencileri ve öğretmenleri ayrıca ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak’ı da makamında ziyaret ederek projeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ziyarette ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ile Genç Kızılay Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Yılmaz Arı, Kızılay Eskişehir Şubesi Kadın Kolları Başkanı Gülay Güneş ve ESOGÜ Genç Kızılay Topluluğu Yönetimi de hazır bulundu.