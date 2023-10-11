Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) gerçekleşen ‘Türk Kültür Tarihinde Yazı Sanatı’ konulu panel ve sergide Gazeteci, Ressam, Kaligraf, Tasarımcı Etem Çalışkan’a fahri doktora tevdi edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve ESOGÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAM) işbirliğinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen “Türk Kültür Tarihinde Yazı Sanatı” konulu panel ve sergi açılışı; Gazeteci, Ressam, Kaligraf, Tasarımcı Etem Çalışkan’ın onur konuğu olarak katılımı ile ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlik öncesinde ESOGÜ Senatosu’nun, aldığı karar ile fahri doktora verilmesine karar verdiği Etem Çalışkan’a unvanı törenle tevdi edildi.

Törende konuşan ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Şengel, Etem Çalışkan’ın hayatının, 1928’de gerçekleştirilen Harf Devrimi ile aynı yıl doğmuş olmayı kutsal bir işaret kabul eden ve ömrünün 70 yılı aşkın bölümünü güzel yazı yazmaya adayan gerçek bir vatanseverin hikâyesi olduğunu söyledi. Etem Çalışkan’ın yaşayan bir tarih, eserleri ile anlamlar manzumesi ve kendi alanında ilklerin tek sanatçısı olduğunu belirten Prof. Dr. Şengel, Etem Çalışkan’ı ESOGÜ’de ağırlamaktan onur duyduklarını kaydetti. Prof. Dr. Şengel konuşmasını “Kültür ve sanat alanında çok kıymetli bir isme fahri doktora unvanı vererek Cumhuriyetimizin 100. yılını sanatla taçlandıran başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kamil Çolak’a ve Üniversitemizin değerli Senato üyelerine, Sanat ve Tasarım Fakültesi Fakülte Kurulu üyelerine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek istiyorum” sözleri ile tamamladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız şu günlerde ömrünü vatanına, milletine, devletine, bayrağına, Türk kültür ve sanatına adamış olan Sayın Etem Çalışkan’a Fahri Doktora tevdi töreni için burada toplanmış bulunuyoruz. ESOGÜ kurulduğu 1970 yılından bugüne yarım asrı aşkın süredir, ‘Maziden Geleceğe, Bilgiden Değere’ şiarıyla Meşelik, Bademlik, Ali Numan Kıraç, Sivrihisar, Sarıcakaya, Mahmudiye, Çifteler ve Organize Sanayi Bölgesi Yerleşkelerinde eğitim-öğretim, Ar-Ge ve sağlık hizmeti faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilimsel birikimi ile köklü ve güçlü bir kurum olan Üniversitemiz; 13 fakülte, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve 40 uygulama ve araştırma merkezi ile bilimsel bilginin yanı sıra diğer alanlarda da bilgi üretmeye, bilgiyi değere dönüştürmeye devam etmekte; çağdaş bilim, kültür ve sanat yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir. ESOGÜ eğitim-öğretimde mükemmeliyet hedefiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, bilimsel çalışmaların sonuçlarını değere dönüştürmeyi, etkin ve rekabetçi sağlık hizmetleri sunmayı, girişimci ve yenilikçi mezunlar ve araştırmacılar yetiştirmeyi görev edinmiştir. Üniversitemiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında bilgiyi değere dönüştüren, topluma öncü, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır, tercih edilir ve saygın bir araştırma üniversitesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Cumhuriyetimizin saygın bir kurumu olan Üniversitemiz, kuruluşundan bu yana devlet ve millet hizmetinde temayüz etmiş çok kıymetli şahsiyetlere fahri doktora ünvanı tevdi etmiştir. Bugün aramızda bulunan değerli sanatkâr Etem Çalışkan’a da ESOGÜ olarak fahri doktora tevdi edeceğiz. Sayın Etem Çalışkan, Türk kaligrafisine Nutuk, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe meali, Mevlid-i Şerif, Yunus Emre şiirlerinin yer aldığı Yunus Emre Divanı, Gençliğe Hitabe, İstiklal Marşı ve stilize ettiği Atatürk’ün imzası gibi eşsiz kaligrafik eserler kazandırmıştır. Genç nesillere güzel yazıyı tanıtmaya ve öğretmeye yönelik çalışmaları, gazetecilik yönü, Atatürk ressamlığı, anı para ve pul tasarımları ile çok çeşitli çalışma alanı olan Etem Çalışkan; tevazusu, bilge kişiliği, şöhret peşinde koşmadan kendini var eden ve sanatını ön plana çıkaran yönü ile de örnek bir sanatçıdır. Kuşkusuz kendisinin çalışmaları, çalışkanlığı ve ortaya koyduğu eserler gelecek nesiller için de ilham kaynağı olacaktır. Bu vesileyle ESOGÜ tarafından Sayın Etem Çalışkan’a tevdi edilen fahri doktoranın hayırlı olmasını diliyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum”.

Açılış konuşmalarının ardından ESOGÜ Senatosu’nun Etem Çalışkan’a fahri doktora verilmesine ilişkin kararı okundu. Sonrasında Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak Etem Çalışkan’a fahri doktora belgesini takdim etti ve cübbesini giydirdi.

Takdim sonrasında bir konuşma yapan Etem Çalışkan, kendisine fahri doktora tevdi edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak başta olmak üzere Üniversite Yönetimi ve ilgili kurullarına teşekkür etti. Aldığı ünvanın kendisine bir sorumluluk yüklediğini belirterek, bu ünvanı ve giydiği cübbeyi ömrü boyunca şerefle taşıyacağını dile getiren Etem Çalışkan, törene katılan herkese ayrıca teşekkür etti.

Fahri doktora tevdi töreninin ardından “Türk Kültür Tarihinde Yazı Sanatı” konulu panele geçildi. Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Şengel’in moderatörlüğündeki panelin konuşmacıları Gazeteci, Ressam, Kaligraf, Tasarımcı Etem Çalışkan, Kaligraf-Hattat Savaş Çevik, ESOGÜ ATAM Müdürü Doç. Dr. Volkan Marttin ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersin Karademir idi. Etkinlik çerçevesinde ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonları ve Sanat Galerisi’nde açılan “Kaligrafi ve Hüsn-i Hat Sergisi” 20 Ekim 2023 tarihine kadar açık kalacak.