Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) yürütücülüğünde; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın paydaş olarak yer aldığı ve paydaşlarına yurt dışı hareketliliği sağlayacak olan Erasmus+ Frigya Staj Konsorsiyumu için DPÜ’de imza töreni düzenlendi.

İmzalanan sözleşme ile paydaş 4 üniversitenin öğrenci ve personeli belirlenen fakülte ve bölümlerde Erasmus+ olanaklarından yararlanabilecek. Çevre dostu etkinliklerin gözlenmesi ve mobil uygulamalarla Türkiye’ye uyarlanmasının tema olarak belirlendiği ve geri dönüşümü destekleyen proje aracılığıyla, hareketlilikten yararlanan öğrenci ve personelin sıfır karbon emisyonu farkındalığının artırılması ve Yeşil Mutabakat (Green Deal) deneyimi kazanması hedefleniyor.

DPÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen törene paydaş kurumlar adına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak’ın yanı sıra DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selman Hatipoğlu imza koyarken, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da törene iştirak etti.

Törene ESOGÜ adına Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Kaya ve ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami İşlek katıldı.