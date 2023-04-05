5 Nisan 2018 günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde yaşanan elim olay sonucu hayatlarını kaybeden eğitim şehitleri Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Fakülte Sekreteri M. Fatih Özmutlu, ESOGÜ Rektörlüğü’nün düzenlediği etkinlikle anıldı.

ESOGÜ Yönetimi ile akademik ve idari personel ve eğitim şehitlerinin yakınlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersin Karademir, uzun yıllar birlikte görev yaptıkları arkadaşlarını kaybetmelerinin beşinci yılında onların acısını hala derinden hissettiklerini, hatıralarıyla yaşadıklarını belirterek eğitim şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diledi.

Etkinlikte konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak şunları söyledi:

“Kalplerimiz kırık, acımız ilk günkü gibi taze, özlemimiz büyük. Eminim ki kaybettiğimiz arkadaşlarımız bugün hayatta olsalar Üniversitemize ve eğitim camiasına büyük hizmetler sunacaklardı. Geride bıraktığımız süreçte olayın yargı süreci yürütülürken bizler de adaletin yerini bulması için ESOGÜ olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak, Arş. Gör. Yasir Armağan ve Fakülte Sekreteri M. Fatih Özmutlu’yu sevgi ve saygıyla anıyorum. Bir daha asla böyle kara bir gün yaşanmamasını temenni ediyor, eğitim şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.”

Eğitim şehitlerinden M. Fatih Özmutlu’nun oğlu Arif Göktuğ Özmutlu’nun konuşmasının ardından, ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım şehitlerin ruhu için dua etti. Sonrasında Eğitim Fakültesi yeni binasında yer alan, eğitim şehitlerinin adlarının verildiği 4 amfiyi temsilen Arş. Gör. Yasir Armağan Amfisi’nin açılışı yapıldı. Daha sonra eğitim şehitleri adına Eğitim Fakültesi bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğin ardından ESOGÜ İlahiyat Camii’nde öğle namazı öncesinde eğitim şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu.