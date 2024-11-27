Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde, Öğretmenler Günü kutlamaları etkinliklerle devam ediyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü iş birliğiyle 24 Kasım’da başlayan Öğretmenler Günü kutlamaları; söyleşiler, konferanslar, paneller, sergiler, film gösterimleri, müzik konserleri ve dans gösterilerinin de aralarında bulunduğu zengin bir programla devam ediyor.

29 Kasım akşamı gerçekleştirilecek olan “Geleneksel Öğretmenler Günü Yemeği” ile sona erecek olan etkinliklerde; ESOGÜ, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Eskişehir’deki okullardan çok sayıda katılımcının ağırlanması bekleniyor.