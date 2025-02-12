Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi tarafından akreditasyon çalışmaları kapsamında düzenlenen ’Kaliteye Güven: Eğitim Fakültesi Öğrenme Çıktılarının Oluşturulması’ başlıklı çalıştay, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Katılımcılar, çalıştayda, eğitimde kalite güvence süreçlerini güçlendirmeye yönelik görüş ve önerilerini dile getirirken, kurumlar arası iş birliğini artırma fırsatı da buldu. Çalıştaydaki istişare ve uygulama oturumlarında eğitimde öğrenme çıktılarının nasıl daha etkin hale getirilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Paydaşların değerli katkılarıyla şekillenen bu oturumlarda, öğrenme çıktılarının geliştirilmesine yönelik yenilikçi yaklaşımlar ele alındı. Katılımcılar özellikle kalite güvencesi süreçlerinin eğitim kurumlarında nasıl uygulanabileceğine dair somut önerilerde bulundu. Çalıştay sonunda katılımcılar eğitimde kalite standartlarının sürdürülebilirliği için benzer etkinliklerin önemine vurgu yaparak, iş birliği ve bilgi paylaşımının devam etmesi yönünde görüş birliğine vardı.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, çalıştaya katılım gösteren tüm paydaşlara teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin eğitimde kaliteyi artırmada Eğitim Fakültesi yönetimi tarafından önemsendiğine vurgu yaparken, gelecekte de düzenlenecek benzer çalıştaylar ve projelerle Türkiye’nin eğitim kalitesini yükseltme yönündeki çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy’un da katılımıyla açılışı yapılan çalıştay, iç ve dış paydaşlardan 85 katılımcı ile gerçekleşti. Çalıştaya özel ve devlet anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerden okul müdürleri ve müdür yardımcıları ile öğretmenler; kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler, öğrenciler, ESOGÜ Eğitim Fakültesi’ndeki tüm bölüm başkanları, ana bilim dalı başkanları ve öğretim elemanları ile idari personel katılım sağladı.