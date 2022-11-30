Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) akademik başarısını dünya sıralamalarındaki artışla sürdürüyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) akademik başarısını dünya sıralamalarındaki artışla sürdürüyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP Araştırma Laboratuvarının 2022-2023 verilerine göre, ESOGÜ bir önceki yılın verilerine göre 55 sıra yükselerek 1557. sıraya yerleşti. Dünyadaki yükseköğretim kurumlarının yaklaşık yüzde 15’ini temsil eden 3 bin üniversite üzerinde yapılan araştırma; makale, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği göstergelerine göre gerçekleştiriliyor.