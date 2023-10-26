Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde “26 Ekim Hasta Hakları Günü” sebebi ile hasta hakları ve sorumlulukları konusunda hasta ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme standı açıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimliği koordinatörlüğünde Hasta Hakları Birimi tarafından açılan stantta, Hasta Hakları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda hazırlanan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Etkinlikte Hasta Hakları Birimi tarafından hastalar ve hasta yakınlarına ilgili yönetmelikte yer alan; Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı, sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı, hasta haklarının korunması, tıbbi müdahalede hastanın rızası, tıbbi araştırmalar, diğer haklar, sorumluluk ve hukuki korunma yolları ile son hükümler hakkında bilgilendirme yapıldı.