Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen depremzedelere destek amacıyla panayır düzenlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü tarafından, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen depremzedelere destek olmak amacıyla düzenlenen “6 Şubat’ı Unutmadık, Yaralarımızı Birlikte Sarıyoruz” temalı panayır ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde açıldı. Tüm üniversite birimlerinin katıldığı panayırın ilk gününde ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve Üniversite Yönetimi de stantları gezdi.

Panayırın tüm geliri ESOGÜ’nün 16-17 Mart tarihlerinde düzenlediği önceki panayırgibi yine AFAD tarafından depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bağışlanacak.