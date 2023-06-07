Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 16 Mayıs-6 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen ve 10 takımın katıldığı birimler arası personel futbol turnuvası sona erdi.

ESOGÜ halı sahalarında oynanan maçlar sonucunda Güvenlik Amirliği takımı şampiyonluk kupasının sahibi olurken, Yabancı Diller Yüksekokulu takımı ikinciliği, Onkoloji takımı ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren takımlara kupaları Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak ile Sağlık, Kültür ve Spor Saire Başkanı Timuçin Doğan, Personel Daire Başkanı Abdulkadir Umutlu ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ali Şahin’in katıldığı kupa töreni ile verildi.