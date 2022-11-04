Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada 6 Kasım 2022 Pazar günü ESOGÜ Meşelik yerleşkesinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na katılacak adaylara kolaylık sağlanması amacıyla, sınav günü yerleşke nizamiyeleri, kampüs içi güvenlik bariyerleri ve yerleşkenin Karacaşehir tarafındaki Regülatör mevkiinde yer alan alternatif kapısının giriş-çıkış yönlerinde açık tutulacağı belirtildi. Açıklamada, Rektörlüğün söz konusu sınava ilişkin gerekli önlemleri aldığı bildirilerek, sınava katılacak olan tüm adaylara başarı dilekleri sunuldu.

Rektör Erdal, Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteleri Birliği Danışma Kurulu Üyeliğine seçildi Rektör Erdal, Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteleri Birliği Danışma Kurulu Üyeliğine seçildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada 6 Kasım 2022 Pazar günü ESOGÜ Meşelik yerleşkesinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na katılacak adaylara kolaylık sağlanması amacıyla, sınav günü yerleşke nizamiyeleri, kampüs içi güvenlik bariyerleri ve yerleşkenin Karacaşehir tarafındaki Regülatör mevkiinde yer alan alternatif kapısının giriş-çıkış yönlerinde açık tutulacağı belirtildi. Açıklamada, Rektörlüğün söz konusu sınava ilişkin gerekli önlemleri aldığı bildirilerek, sınava katılacak olan tüm adaylara başarı dilekleri sunuldu.