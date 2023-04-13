Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Yeşil Sanayi Vizyon Belgesi ile ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Biriminin ülkedeki bütün odalara örnek teşkil ettiğini söyledi.

ESO ve ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi ortaklığında ESO Meclis Salonunda gerçekleştirilen lansmana, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO Meclis Üyesi Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli, ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe, Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Dairesi Ticaret Uzmanı Elif Berrak Taşyürek, Avrupa İklim Paktı Elçisi Yeşil Büyüme Portalı Kurucusu İlyas Gülenç ve Kamu Kurumlarının temsilcileri katıldı.

Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO’nun Avrupa Parlamentosu İklim Yasası’nı onaylayarak yeni bir süreci resmen başlatmış olduğunu belirterek, “Dünyanın geleceği için son derece kritik olan bu kararın üretim ve ticarete de ciddi etkileri olacak. Yaklaşık iki sen önce kurmuş olduğumuz ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi de işte tam bu noktada üyelerimize destek veriyor. Yeşil Mutabakat, karbon ayak izi hesaplamaları, yeşil dönüşüm, temiz üretim gibi alanlarda seminer, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmakta olan Birimimiz, Yeşil Yakalı Akademisi ve Yeşil Yakalı Profesyoneller İletişim Ağı gibi girişimlerle de öncü bir rol oynamakta. Henüz birkaç gün önce haberini aldığımız Avrupa Birliği projemizle de önümüzdeki iki yıl boyunca üyelerimize iklim değişikliğine uyum konusunda yeni destekler sağlayacağız” dedi.

ESO Başkanı Kesikbaş: “ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi ülkemizdeki bütün odalara örnek teşkil ediyor”

Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Vizyon Belgesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Eskişehirli sanayicilerin ve Eskişehir Sanayi Odası’nın yol haritasını çizecek bir rehber doküman niteliği taşıdığını ifade eden ESO Başkanı Kesikbaş, Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Vizyon Belgesinin önemi hakkında şunları söyledi:

“Toplamda 4 milyar dolar olan ihracatının neredeyse yarısını AB ülkelerine yapan Eskişehir için Yeşil Mutabakat süreci son derece kritik bir öneme sahip. Yeşil Mutabakat çerçevesinde uygulanacak olan sınırda karbon vergisi ve emisyon ticaret sistemi Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ticaretini kökten değiştirecek. İklim Yasası ile üreticilerin daha yeşil, çevreci ve sürdürülebilir imalat yöntemlerini kullanmaları talep edilirken, bu şartları sağlayamayan ürünlerin ticaretinde, karbon vergisi başta olmak üzere önemli engeller devreye alınacak. İlk bakışta Türk üreticiler için korkutucu bir senaryo gibi görünse de, bu uygulama aslında hem iklim değişikliğinin önüne geçecek hem de temiz üretim yapan sanayicilerin Avrupa Birliği ile olan ticaretinde önemli avantajlar sağlayacak. Üreticilerimiz ürünlerini AB’ye sürdürülebilirlik şartlarını sağlayarak vergisiz olarak gönderebilecekler. Çevreci üretim yaptığını kanıtlayan firmalarımızın AB’deki müşterileri artacak ve daha çok tercih edilir hale gelecekler. Bu vizyon belgesi ile stratejik yol haritasını çizmiş olduğumuz ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi, sadece farkındalık oluşturmasının ötesinde, birçok özel hizmeti üyelerimize ulaştırıyor ve bu alanda ülkemizdeki bütün Odalara örnek teşkil ediyor. Bunların içerisinde özellikle karbon ayak izi danışmanlığını çok önemsiyoruz. Bu hizmeti verdiğimiz firma sayısı her geçen gün artmakta. Bugün sizlerin katılımıyla gerçekleştireceğimiz lansman Toplantısıyla konuya olan ilginin daha da artmasını beklemekteyiz.”

Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Vizyon Belgesi ile Eskişehir sanayisinin karbon ayak izini 2053 yılına kadar nötr haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden ESO Meclis Üyesi Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli ise “Biz bu yolculuğa 2021 yılının mayıs ayında başladık. Bugünkü toplantımızın maksadı iki yıllık çalışmalarımızın neticelerini sizlere aktarmaktır. Bugün sizlere çalışmaların ne aşamada olduğunu anlatmak istiyoruz. Özellikle Yeşil Yakalı Akademisinden eğitim ve sertifika almış ya da sertifika almaya hazırlanan şirketlerimizin beyaz yakalı arkadaşlarımızın katılımlarını çok önemsiyoruz. Katılım profiline baktığımda daha çok yeşil yakalı personelin burada olduğunu görünce mutlu oluyorum çünkü her şirkette bir yeşil yakalı olmasını hayal ediyoruz. 2050 yılında ‘0 karbon’ hedefine Eskişehir Sanayi Odası olarak yeşil yakalı personeller olmasını istiyoruz. En önemli vizyonumuz 2027 yılına kadar karbon ayak izini 0’a indirmek, bunu yapacak olan da sanayimizdir. İklim değişikliğinin engellenmesi konusunda sanayimize büyük rol düşüyor. Sanayicilerime farkındalık oluşturmak maksadıyla bir misyon belirledik. Bunun da başlangıcı için öğretmek için ve size aktarmak için birim olarak size hizmet etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ise ESO Meclis Üyesi Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş’a teşekkür belgesi takdim etti. Katılan sanayicilere de lansmana katılım belgesi takdim edildi.