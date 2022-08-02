Yenilenebilir enerji sistemlerinin sergilendiği ve çeşitli uygulamaların uygulandığı “Güneş Enerjisi ve Enerji Verimliliği Fuarı” Eskişehir Sanayi Odası’nda (ESO) gerçekleştirildi.

Yenilenebilir enerji sistemlerinin sergilendiği ve çeşitli uygulamaların uygulandığı “Güneş Enerjisi ve Enerji Verimliliği Fuarı” Eskişehir Sanayi Odası’nda (ESO) gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası “Güneş Enerjisi ve Enerji Verimliliği Fuarı” ESO hizmet binasında gerçekleştirildi. Başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji alanındaki son sistemlerin paylaşıldığı, enerji verimliliği konusundaki uygulamaların sergilendiği fuarda yeni gelişmelerde katılımcılarla paylaşıldı.

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan ve sonrasında fuar katılımcıların stantlarını ziyaret ederek bilgi alan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Enerji maliyetlerinin yükselmesi ve üretimde girdilerin artması nedeniyle sanayicilerimizin önemli bir kısmı çatılarına güneş enerjisi paneli yaptırmaya başladı. Bu konu ile ilgili olarak da sanayicilerimiz ile güneş paneli üretimi yapan, enerji verimliliği konusunda çalışan Eskişehirli ya da şehrimizde faaliyetleri sürdüren firmaları bir araya getirdik. Fuara yoğun bir ilgi ve merak olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

“Denklemde enerjinin payı artıyor”

Son yıllarda yapılan düzenlemelerin ve elektrik fiyatlarında yaşanan artışların etkisiyle sanayicilerin güneş enerjisi santrallerine olan ilgisinin artmasının doğal olduğunu ifade eden Kesikbaş, “Enerji denkleminde yenilenebilirin payı artarken bir başka konuda Avrupa Yeşil Mutabakatında karşımıza çıkıyor. Avrupa’ya ihracat yapan firmalarımız sınırda karbon vergisinden muaf olabilmek için üretimde güneş enerjisi kullanmaya yöneldi ya da bu konudaki adımlarını hızlandırdı. Güneş enerjisine ve enerji verimliliğine yönelik talebin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bizde bu öngörüden hareketle Üyelerimizin farkındalığını arttırmak ve yeni iş birliklerinin oluşmasına zemin hazırlamak için fuarı organize ettik” diye konuştu.