Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, vatandaşın fahiş fiyat uygulayan marketleri ve esnafı ihbar etmesini istedi.

Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, vatandaşın fahiş fiyat uygulayan marketleri ve esnafı ihbar etmesini istedi.

Piyasada asgari ücret zammının ardından fırsatçılara fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Öztürk; "Asgari ücretin artmasının ardından market raflarındaki fiyat değişimlerini gelen ihbarlarla takip ediyoruz" dedi. Başkan Öztürk açıklamasında; “Yeni asgari ücretler açıklandığı anda market raflarında etiketlerin değiştiğini duyuyoruz. Sanki çalışanlar ertesi gün açıklanan ücretten maaşlarını alacak gibi etiketlerde yüzde 20-30 artışlar oluyor. İndirimlerin etiketlere yansıması günler alırken keyfi zamların bu denli kontrolsüz şekilde yansıtılması fırsatçılıktır, açıkgözlülüktür. Devletimiz yaptığı denetimlerle bu fırsatçılığa izin vermemelidir. Cezaların caydırıcı olmadığı bir gerçek, gerektiğinde bu marketler mühürlenmelidir. Vatandaşlarımız şikâyetten kaçınmamalı. Gördüğü fiyat değişikliklerini Ticaret İl Müdürlüklerine, zabıtaya, odamıza, Ticaret Odasına gerekirse CİMER’e bildirmelidir. Şikâyet mekanizması vatandaş ile çalışır. Şikayetler sonucunda da gerekli cezai işlemler uygulanmalıdır” diye konuştu.