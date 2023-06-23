Asgari ücretin 11 Bin 402 lira olması sonrası Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk, işverene sağlanan asgari ücret desteğinin arttırılmasını istedi.

Öztürk açıklamasında, "Yaz döneminin gelmesiyle esnaflarımızın işlerinin canlanacağı umudu yerini asgari ücret endişesine bırakmıştı. Olağanüstü artış yaşayan kira ve elektrik ödemelerinin altından kalkamayan esnafımız buna karşılık maliyetlerin tamamını fiyatlara yansıtamıyor" dedi.

Asgari ücret komisyonunda esnaf temsilcisinin bulunmamasını da eleştiren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Asgari ücrete yılda iki kez gelen zamlar yanlarında bir iki kişi çalıştıran ve zor geçinen berber, bakkal, terzi, manav gibi küçük esnafın sıkıntı yaşamasına yol açıyor. Asgari ücret tespit komisyonunda esnaf temsilcilerinin bulunmaması asgari ücretten en fazla etkilenen küçük esnafın görüşlerinin alınmaması büyük bir eksiklik doğuruyor. Devlet desteğinin artırılması ekonominin temel taşı olan esnafımız için rahatlatıcı bir nefes olacaktır. Bununla ilgili bir an önce yeni bir karar alınmalıdır" diye konuştu.