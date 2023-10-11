Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, "Ahi Evran Külliyesi ve Zanaatkarlar Çarşısı kutlamaların merkezi oldu" dedi.

Saatçiler, Sarraflar, Fotoğrafçılar ve Halıcılar Odası Başkanlığı tarafından organize edilen kahvaltıda esnaflar, yaşadıkları sorunları ve kutlamaları Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile istişare etti. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, ticaret yapan zanaatkarın kutlamaların merkezinde olduğunu ve herkesin Kırşehir’e gelerek külliye alanı, müze ve zanaatkarlar çarşısını görmesini istedi. Öztürk, "Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve zanaatkârlar çarşısı kutlamaların göbeğindeydi. Birlik ve beraberliğimizi esnaflarımızın çabalarıyla da gösterdik. Zanaatkârlar çarşımız da yapı itibariyle huzurlu bir ortam sunuyor. Farklı el işçiliklerinin böyle bir çarşıda bir araya gelmesi Ahi şehri Kırşehir’e farklılık katıyor" dedi.