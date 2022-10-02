Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, 5’inci bölge teşviklerinden yararlanan Erzurum’un daimi olarak 6’ncı bölgeye alınması gerektiğini söyledi. Başkan Fırat, “Kent ekonomisinin canlanabilmesi adına bu talebimizin siyasilerimizin de desteğiyle karşılık bulacağını ümit ediyoruz” dedi.

Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, 5’inci bölge teşviklerinden yararlanan Erzurum’un daimi olarak 6’ncı bölgeye alınması gerektiğini söyledi. Başkan Fırat, “Kent ekonomisinin canlanabilmesi adına bu talebimizin siyasilerimizin de desteğiyle karşılık bulacağını ümit ediyoruz” dedi.

Cazibe Merkezleri Programı çerçevesinde Erzurum’un 5’inci bölgeye alındığını, bir takım girişimlerle kentin (5+1) ile 6’ncı bölge teşviklerinden yararlandırıldığını kaydeden ESOB Başkanı Rasim Fırat, bu düzenlemenin yılsonu itibariyle sona ereceğini bildirdi.

Başta mevcut yatırımların devamlılığı ve yeni girişimcilere fırsat vermek adına Erzurum’un daimi olarak 6’ıncı bölgeden faydalandırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Fırat, “2012 yılında başlayan Bölgesel Teşvik Sisteminin, Cazibe Merkezleri Programına dönüştürülmesiyle Sağlık eski Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ, milletvekillerimiz, Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız konuya el atarak Erzurum’u 6’ıncı bölge çerçevesine aldırmıştı. 2021 yılında sona eren bu uygulama 2022 yılı sonuna kadar uzatıldı. Yılbaşı itibariyle yeni düzenlemeler beklediğimiz bölgesel teşviklerde Erzurum’un sürekli olarak 6’ncı bölgede kalması en büyük arzumudur” diye konuştu.

Sanayicisiyle, esnaf ve sanatkârıyla ekonominin bir bütün olduğuna dikkat çeken Başkan Rasim Fırat, süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi. Başkan Fırat, “Siyasilerimiz ve bürokratlarımızın da desteğiyle Erzurum’un hak ettiğini alacağına inancımız tamdır. Kent ekonomisini diri tutmak ve yeni yatırımlara kucak açmak adına bu talebimizin karşılık bulmasını bekliyoruz” dedi.