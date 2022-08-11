Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Finansmana Erişim İstişare Toplantısı’na katılan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, üreticilerin ihtiyacı olan kredilere ulaşım konusunda yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Finansmana Erişim İstişare Toplantısı’na katılan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, üreticilerin ihtiyacı olan kredilere ulaşım konusunda yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bankası Genel Müdürlerinin katılımlarıyla TOBB’da gerçekleştirilen Finansmana Erişim İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda ESO Üyelerinin banka kredilerine erişimde karşılaştıkları sıkıntıları, öneri ve taleplerini iletti. Kesikbaş, üreticilerin ihtiyacı olan kredilere ulaşım konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığını ve finansman maliyetlerinin pahalılığı hakkında açıklamalarda bulunarak bankaların yatırım ve istihdamın devamlılığı için daha yapıcı olmaları gerektiğinin altını çizdi.

“Krediye erişim sorunu her geçen gün artmakta”

Yaptığı açıklamada kredi ihtiyacının aciliyet kazandığını söyleyen ESO Başkanı Kesikbaş, yaşanan sıkıntıların da arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle üreticilerin ihtiyacı olan krediye erişim sorunu her geçen gün artmakta. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Kredilere ulaşılsa bile faiz oranları çok yüksek oluyor. Üretim ve istihdamın sürdürülebilirliği için sanayicimizin önünün açılması gerekiyor, bunun için kamu banklarından daha yapıcı çalışmalar ortaya koymasını ümit ediyoruz.”