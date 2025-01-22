Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle kurulan ESO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi-Model Fabrika’nın çalışmaları kapsamında düzenlenen 2’inci ve 3’üncü Öğren-Dönüş Programı Sonuç Toplantısı, ESO Meclis Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Model Fabrika bünyesinde yürütülen Öğren-Dönüş Pilot Uygulaması, Eskişehir Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün Türkiye’de ilk kez bir kamu kurumu olarak katılımıyla tamamlandı. Bunun yanı sıra farklı sektörlerden 5 özel firmanın da dahil olduğu programda, 4 aylık yoğun bir eğitim ve danışmanlık süreci geçiren katılımcı firmalar yalın üretim ve verimlilik alanında önemli kazanımlar elde etti.

"Eskişehir, üretimle büyüyen muhteşem bir kent olmaya devam edecek”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Model Fabrika’nın son bir yıl içerisinde 50’den fazla firmaya eğitim verdiğini belirtti. Kesikbaş, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Son düzenlenen pilot programda 6 firmamız, 4 ay boyunca yalın üretim ve kaynak verimliliği konularında yoğun bir süreç geçirdi. Bugün, bu sürecin sonucunda elde edilen başarı hikayelerini hep birlikte dinleyeceğiz. Eskişehir, üretimle büyüyen muhteşem bir kent olmaya devam edecek."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Dairesi Başkanı Dr. Yücel Özkara ise konuşmasında, verimliliğin ülke kalkınması açısından kritik bir role sahip olduğunu vurgulayarak, “İsrafı önlemek, zamanı doğru kullanmak ve verimliliği artırmak adına bu program büyük kazanımlar sunuyor. Katılımcı firmalarımızın paylaştığı tecrübeler, diğer firmalara da yol gösterecek nitelikte” şeklinde konuştu.

Toplantıya, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Verimlilik Dairesi Başkanı Dr. Yücel Özkara, ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özdemirel, Mehmet Rallas, Murat Sürel, Meclis Üyeleri Ömer Benli, Bülent Ayva, ESO Model Fabrika Direktörü Sema Şahin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kadir Uysal, sanayici ve iş insanları katıldı. Program sonunda düzenlenen törende, katılımcı firmalara plaket ve katılım belgeleri takdim edildi.