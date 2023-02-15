Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde etkilenen vatandaşlara 51 tır yardım malzemesi gönderdiklerini ifade Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bölgede en çok ihtiyaç olan tuvalet konusunda girişimci genç kardeşlerimizin tasarladığı outdoor tuvaletleri geliştirerek bölgeye göndereceğiz" dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde etkilenen vatandaşlara 51 tır yardım malzemesi gönderdiklerini ifade Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bölgede en çok ihtiyaç olan tuvalet konusunda girişimci genç kardeşlerimizin tasarladığı outdoor tuvaletleri geliştirerek bölgeye göndereceğiz" dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında bölgeye yardımlar sürüyor. Eskişehir Sanayi Odası tarafından bugüne kadar yaklaşık değeri 30 milyon lirayı bulan gıda, barınma, ısınma, kıyafet gibi ürünleri depremzedelere ulaştırıldı. Her bölgeye ihtiyaca göre gönderilen tırları teslim alan yetkililer, vatandaşların yardımına koştu.

“30 milyon liralık bir malı gönderdik”

Deprem bölgesine yapılan yardım hakkında konuşan Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir Sanayi Odası’nın da destekleriyle ciddi bir fon oluşturduk. Ben bu anlamda bütün sanayicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bunun haricinde sadece sanayicilerimizle de kalmadı, Eskişehir Sanayi Odası ciddi bir organizasyon altyapısını da oluşturdu. Bugüne kadar yaklaşık olarak 50’nin üzerinde tır çıkışı neredeyse günlük ortalama 10 tırla denk geliyor. Aynı zamanda sadece tırı olarak düşünmemek lazım, hava kuvvetlerimizle de istişarede bulunduk. Çok acil olan bölgelere Hava Kuvvetlerimizin uçaklarıyla da yardım gönderdik. Bunun yanında lokal satın almalar da gerçekleştirdik. Lokal satın almaları o bölgeden direkt olarak yardımzedelere ve afetzedelere gerçekleştirdik. Bunları yaparken de hep nokta atışı yaptık. Ciddi bir potansiyel oluşturduk. Eskişehir’den oraya gitmiş olan çalışmaya afetzedelere yardım, destek için gitmiş arkadaşlarımızla iletişimde bulunduk. Milli Eğitim ve Valiliğimiz ve AFAD ile ciddi bir yardım ve desteği o bölgeye ulaştırdık. Bunları yaparken de mutlaka o bölgeden anlık ihtiyaçları tespit ederek gönderdik. Eskişehir Sanayi Odası’nda sanayicilerimizden ciddi şekilde yardımlar da gerçekleşti sadece para olarak değil. Bugüne kadar 15 milyon TL civarında bir rakam. Eskişehir Sanayi Odası olarak satın alma gücümüzü kullandık. Neredeyse maliyetinin de altında satın almalar gerçekleştirdik. Şöyle bir kabaca bir hesap ettiğimizde 30 milyon civarında bir malzemeyi bugünkü satın alma maliyetlerinden, biz neredeyse 15 milyon TL civarında bir rakama göndermiş olduk. Çünkü sanayicilerimiz bu anlamda da maliyetlerinin altında bize bu ürünleri gönderdi. Faturalarını bu şekilde yansıttı. Bunun haricinde yüzde 20 yüzde 25 gibi hibeler yapıldı ve ciddi bir ekosistem oluşturduk.”

“Gelen prototip çalışmaları geliştiriyoruz”

Bölgeye gönderilmek üzere genç girişimcilerin amatör olarak prototip tuvalet ve duşlar geliştirdiğini anlatan Celalettin Kesikbaş, bunları geliştirip ardından bölgeye gönderileceğini söyledi. Zor günlerden geçerken herkesin bölgeye katkı vermeye çalıştığının önemli olduğunu ifade eden Kesikbaş, konuşmasının devamında ise çalışmalar hakkında şunları söyledi:

“Duyarsız kalmayan sanayicilerimiz taşın altına elini ciddi şekilde koydu ve bu devam da ediyor, hala da devam edecek. Outdoor soba üretimleri, yine outdoor tuvaletler, yine bununla birlikte pratik, basit, internette de çok fazlasıyla dolaşan tuvaletlerimiz var. Bunu göre sanayicilerimiz bazı girişimcilerimiz bize bazı prototipler getirdiler. Bu prototiplerle ilgili bizler şu anda daha profesyonel çalışmalar yapıyoruz. Bu girişimcileri hani hep böyle söylüyoruz ya girişimcilik ekosistemi gelişmelidir diye. Deneyimlere ihtiyacımız var. Bu tip girişimci potansiyeli olan Deli Eminler ülkenin gelişmesini gerçekleşecektir. Bu şekilde deprem bölgesi için yeni prototip ürünler geliştirip bizlere getirenler var. Bunları da alıyoruz inceliyoruz, bakıyoruz prototip ve başarı aşamasında olan bu tip ürünleri de hızlı bir şekilde gerçekleştirip sahaya gönderiyoruz. İşte portatif tuvaletinden tutunda duşakabin sistemine kadar konteynırından sobasına kadar outdoor sobasından tutun çadırına kadar gıda yardımlarına kadar Eskişehir’e Sanayi Odası sahada hangi ihtiyaçlar bize bildirdiyse bunları gerçekleştiriyor.”

“Gelen fikirler ve çalışmalar bölge için çok önemli, gençlerimiz teşvik edilmeli”

Prototip tuvaletleri gençlerin kendi imkânları ile hazırladığını anlatan Sanayi Odası Başkanı Kesikbaş,

“Şu an seyyar tuvalet konusunda da bu açıdan bakıyoruz. Gencecik arkadaşlarımız böyle bir prototipi yememişler, içmemişler, kendi paralarıyla yapmışlar gerçekleştirmişler. Biz de şimdi bu prototipleri daha profesyonel hale getirebilmek açısından elimizden gelen çabayı yapıyoruz ki gençlerimizi girişimciliğe daha fazla teşvik edebilelim. Onları bu zorlu dönemde kötülemek kimseye bir şey kazandırmayacaktır. 100 tane fikir olacaktır, ama bunlardan 5 tanesini o bölgeye ihtiyaç olarak gönderebilmek bence son derece kıymetli” diye konuştu.

“Hazırlanan koliler deprem bölgesinde ailelere ulaştırılacak”

Sanayi Odası olarak erzak kolisi kampanyası başlattıklarını belirten Kesikbaş, “Eskişehir Sanayi Odası olarak bir kampanya başlattık. Bir ailenin bir haftalık ihtiyacını görebilecek şekilde Ramazan kolileri hazırladık ve şu anda ciddi şekilde bölgeye sevk etmeye başladık. Az önce de söyledim, o bölgede sadece evi yıkılmış afetzedeler yok, evlerinden çıkmış köylerindeki baba ve dede evlerine gitmiş birçok insan var. Bu insanlara insanca doğru bir şekilde Ramazan kolileri gibi paketler göndermekte bizler için son derece önemli. Milyonlarca insan şu anda gıda ihtiyacı içerisinde. Ben bütün Eskişehir’i bizim hazırladığımız bu kuru gıda paketlerine desteğe çağırıyorum” dedi.