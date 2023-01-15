Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO eski Başkanı Savaş Özaydemir’e ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü takdim etti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO eski Başkanı Savaş Özaydemir’e ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü takdim etti.

Üçüncüsü düzenlenen Eskişehir Başarı Ödülleri Final Töreni, bir otelin etkinlik salonunda geniş katılımla gerçekleştirildi. 200 bin kişiyi aşan internet oylaması ve jüri tarafından çeşitli kategorilerde verilen ödüllerde ESO eski Başkanı Savaş Özaydemir, ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü. Özaydemir’e ödülü, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş tarafından takdim edildi.

"ESO ülkemizin en başarılı kurumlarından biri”

ESO Başkanı Kesikbaş, ödül töreninde yaptığı değerlendirmede Eskişehir sanayisinin gelişmesine Savaş Özaydemir’in büyük katkılar verdiğini belirterek, “Sanayimize kattığınız değer çok kıymetli. Eskişehir Sanayi Odası’nın gelişmesinde, bugünlere ulaşmasında ve saygınlığının oluşmasında unutulmaz emekleriniz var. Eskişehir Sanayi Odası bugün ülkemizin en başarılı kurumlarından biri. Daha çok proje üreten ve üyelerine daha iyi hizmet vermek için çalışan bir kurum olmak için çalışıyoruz. Hep birlikte sanayimizi ve sanayicilerimizi daha ileri taşımak en önemli misyonumuz. Eskişehir Sanayi Odası sizlerin emeklerinizle büyüdü. Bizlere devrettiğiniz bayrağı daha ileriye taşımak için yorulmadan hedeflerimize yürüyoruz” dedi.