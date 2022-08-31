Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ekonomisinin 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek hedeflenen oranların üzerine çıkıldığını ifade eden Kesikbaş, ekonominin yılın ilk yarısı boyunca güçlü büyüme performansını korumayı sürdürdüğünü belirtti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ekonomisinin 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek hedeflenen oranların üzerine çıkıldığını ifade eden Kesikbaş, ekonominin yılın ilk yarısı boyunca güçlü büyüme performansını korumayı sürdürdüğünü belirtti.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen özellikle sanayicilerin ve ihracatçıların yüksek performansıyla ülke ekonomisinin dirençli görünümünü koruduğunu söyleyen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, imalat sektöründe gerçekleşen yüzde 7,8 büyümenin bir gösterge olduğunu ve sanayi sektörünün büyüme içindeki payını artırdığını ifade etti. Yaşanan büyüme rakamlarının ümit verici olduğunu belirten Kesikbaş, bununla birlikte tekrar bir durağanlaşma sürecine girilmemesi için tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

“Finansmana erişim kolaylaştırılmalı”

Açıklanan rakamlar içerisinde en büyük büyümenin yüzde 26 ile finans sektöründe olduğunu söyleyen Kesikbaş, burada elde edilen kârların özellikle yeni yatırımlar, istihdam ve ihracat için sanayiciye uygun koşullarda finansman kaynağı olarak dönmesi gerektiğini belirtti. Avrupa’dan gelen resesyon haberleri ile birlikte Türkiye İmalat PMI verilerinin ihracatta oluşturabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Kesikbaş, sanayinin güncel sorun ve beklentilerinin karşılanması için başta bankalar olmak üzere tüm aktörleri sorumluluk almaya beklediklerini belirtti.

Finans sektörü yüzde 26, sanayi yüzde 7,8 büyüdü

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,6 arttı. GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11,0, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9, inşaat sektörü ise yüzde 10,9 azaldı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2022 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon TL oldu. GSYH’nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşti.