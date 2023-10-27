Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

ESO Başkanı Kesikbaş, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetin 100. yılına ulaşmanın ve kutlamanın gururunu yaşıyoruz diyerek, şunları kaydetti;

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı gururunu yaşarken, Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılına, 100 yıllık kazanımların üzerine nice kazanımlar ekleyecek sorumlulukların heyecanı ile başlıyoruz. Cumhuriyetimiz, Türk halkının cesaret ve kararlılıkla savunduğu, köklü bir tarih ve kültürel mirasa sahip olan ulusun doğuşunu temsil etmektedir. Bu doğuş, sanayileşme gibi büyük dönüşümleri beraberinde getirmiştir.

Cumhuriyetimizin ilanından itibaren geçen yüzyıl, Türkiye’nin sadece coğrafi sınırları üzerinde değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal yapısı üzerinde de derin etkiler bırakan büyük değişimlerle doludur. Bu değişimlerin en dikkat çekeni, Türkiye’nin sanayileşme sürecidir. Sanayileşme, ülkemizi modern bir üretim ekonomisine dönüştüren köklü bir değişim sürecini simgelemektedir. İşte bu değişim sürecinde Eskişehir, Atatürk’ün ve Cumhuriyetin hedeflerine doğru güçlü adımlarla yürümüş, bu yürüyüşünden asla vazgeçmemiştir. Bu vesile ile Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyetimizin bugünlere ulaşmasını sağlayan değerli devlet büyüklerimizi, İstiklal Savaşımızın büyük kahramanlarını saygıyla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”