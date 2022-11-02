Eskişehir Sanayi Odası heyeti kuruluşunun 54. yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’de ziyaret etti

Eskişehir Sanayi Odası heyeti kuruluşunun 54. yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’de ziyaret etti

Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, daha sonra Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Anıtkabir’de yapılan resmî tören sonrası ESO Heyeti, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ziyaret gerçekleştirdi.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Meclis Başkanı Süha Özbay, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Meslek Komiteleri Başkanları ile Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri’nin Ankara’ya gerçekleştirdikleri ziyaretin ilk durağı Anıtkabir oldu. Anıtkabir’deki törende Anıtkabir defterini imzalayan ESO Başkanı Kesikbaş şunları kaydetti;

“Bu topraklarda geleceği için birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığı olan Cumhuriyetimiz bizler için en kıymetli emanetindir. Cumhuriyetimizin ve devrimlerin; Türk özel sektörünün önünü açtığının ve gelişmiş ekonomiler ile rekabet edebilir düzeye gelmemizde en önemli kazanımlar olduğunun bilincindeyiz. Bizlere emanet edilenleri unutmadan, aynı ruh hali ile Eskişehir’imizin ve Ülkemizin gelişmesi için çalışıyoruz. Fikri hür vicdanı hür bir neslin çocuklarıyız. Gösterdiğiniz yolda, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak en büyük amacımız. Emanet ettiğin Cumhuriyet, yaktığın özgürlük ateşi bayrağımızın altında sonsuza dek yaşayacak. Sizi, arkadaşlarınızı ve şehitlerimizi her zaman; saygı, minnet, özlem ve sevgi ile anıyoruz.”

Vizyoner projeler

Ankara’daki ziyaretin ikinci bölümünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine geçen Eskişehir Sanayi Odası heyeti, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü.

ESO’nun vizyoner projeleri ile Eskişehir sanayisinin gelişmesine önemli destek verdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada: “Eskişehir Sanayi Odası’nda birlik beraberlik içinde seçim sürecini tamamladık. Bugün de buradayız. Eskişehir Sanayi Odası meclis, yönetim ve komitelerimizi Rifat Başkanımızla tanıştırdık. Problemlerimizi, sıkıntılarımızı ve beklentilerimizi aktardık. Başkanımız da yeni dönem için hayırlı olsun dileklerini iletti. Zaten bir dönem öncesinde de Rifat Başkanımla çok yakın çalıştık ve çok yakın şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.