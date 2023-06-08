Eskişehir Sanayi Odası genç işsizliğin azaltılması ve Eskişehir’de gençlerin bir meslek sahibi olması hedefiyle yürüttüğü ücretsiz teknik eğitimleri sürdürüyor.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile ESO Akademi’de Mekatronik Uzmanlık Programı eğitimleri başladı. Eskişehir Sanayi Odası, İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları çerçevesinde gerçekleştirdiği eğitimler sayesinde gençler meslek sahibi olmanın yanı sıra aldıkları kaliteli eğitimlerle de sektörlerinde aranan insan haline geliyor.

ESO Başkanı Kesikbaş: "Gençlere güveniyoruz"

Eskişehir’de genç işsiz oranının düşürülmesi, nitelikli eleman sıkıntısını çözmek ve kalıcı istihdamın sağlanması en önemli hedeflerimizden biri açıklaması yapan ve eğitim alan gençleri ziyaret eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Gençlerimiz hem çok zeki hem de geleceğimiz. Sanayimizi onlara emanet edeceğiz ve onlara güvencimiz tam. BEBKA tarafından desteklenen ESO Akademi’de gençlerimiz için ciddi bir yatırım gerçekleştirdik. ESO Akademi’de işsiz gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla mesleki eğitimleri sürdürüyoruz. Hedefimiz kademeli olarak yıllık en az 2 bin kişiyi eğitmek. Genç istihdamına çok önem veriyoruz ve bu alanda BEBKA ile ortak çalışmalarımız devam edecek. Yeni başlayan ve ücretsiz olan Mekatronik Uzmanlık Programı 20 gün sürecek. Bu eğitim sonucunda kursiyerler temel ve mesleki yetkinlikler kazanacak, istihdam edilerek hayatlarında yeni bir sayfa açacak. Yaptığımız çalışmalarla gençlerimize hem mesleği öğretiyoruz hem de iş sahibi yapıyoruz. Gençlerimizin meslek sahibi olmalarına katkı sağlamak bizleri de mutlu ediyor” dedi.