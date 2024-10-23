Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Filiz Keleş’in yürütücülüğünü yaptığı “CIGS/Perovskit Monolitik Tandem Esnek Güneş Hücresinin Geliştirilmesi” isimli proje destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı bursiyeri Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Elif Damgacı, göstermiş olduğu üstün başarıdan ötürü TÜBİTAK BİDEB 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Ayrıca projede araştırmacı olarak devam etmesi öngörülen öğretim elemanı, proje ekibi ile birlikte tandem yapı elde edilmesi ve geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütecek.

Projede yüksek verim potansiyellerinden dolayı son zamanlarda oldukça popüler olan CIGS ve perovskit güneş hücre üretiminin yanı sıra, bu iki hücrenin birlikte kullanımı ile birlikte tandem yapı elde edilmesinin hedeflendiğini belirten proje yürütücüsü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Filiz Keleş, “Bununla birlikte optoelektronik olarak oldukça avantajlı olan nano çubukların da yapıya dâhil edilmesi söz konusudur” diye konuştu.

Projenin bir çıktısı olarak ulusal ve uluslararası patent başvurusunun bulunduğunu ifade eden Keleş, “Ayrıca projede öngörüldüğü üzere CIGS nano çubuk/perovsksit tandem yapı üretimi hem ülkemizde hem de uluslararası düzeyde bir ilk olacak” dedi.

Rektör Uslu’dan proje ekibine tebrik

Konuyla ilgili açıklama Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, yerli güneş hücresi üretiminde önemli çalışmalar gerçekleştirilen üniversitelerinin bu konuda Türkiye’nin öncü yükseköğretim kurumu olduğunu belirtti. Rektör Uslu, ulusal ve uluslararası düzeyde bir ilk olacak hedeflere sahip projelerinden dolayı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Filiz Keleş ile burs almaya hak kazanan Arş. Gör. Elif Damgacı’yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.