Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu’nun Esnek Güneş Modülleri üretimine yönelik projesi Avrupa Birliği (AB) HORIZON 2020 SOLAR ERA-NET çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde toplam bütçesi 591 bin 271 Avro olan uluslararası destekli proje ile Türkiye’de bir ilke imza atılacak.

Güneş Enerjisi alanında Türkiye’nin en yetkin üniversiteleri arasına giren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının başarısına bir yenisi daha eklendi. Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu’nun yürütücülüğünü üstlendiği “Flexible perovskite/CIGSe monolithic tandem solar cells (FLEXPECs) - Esnek perovskit/CIGSe monolitik tandem güneş hücreleri” başlıklı proje, Avrupa Birliği - HORIZON 2020 SOLAR ERA-NET (European Research Area- Avrupa Araştırma Alanı Programı) çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Türkiye’de bir ilkin de hayata geçirilmesinin planlandığı proje ile iki farklı güneş hücre yapısının bir araya getirilerek esnek güneş hücrelerinin üretiminin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KMÜ Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu, Türkiye’den Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Avusturya’dan SunpluggedGmbH ve DePro Control GmbH şirketleri, İsrail’den HebrewUniversity of Jerusalem ve Avusturya’dan Universitt Innsbruck kurumlarından oluşan 5 ortaklı konsorsiyumun amacının yüzde 20’nin üzerinde hücre verimliliğine sahip esnek Cu(In,Ga)Se2/Perovskite monolitik tandem güneş hücreleri geliştirmek olduğunu belirtti. Sönmezoğlu “Toplam bütçesi 591 bin 271 Avro olan hibe ile üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde endüstriyel rulodan ruloya işleme (industrial roll-to-roll processing) tekniği ile 25 cm2’lik alana sahip esnek güneş modülleri üretilecektir. Silikon güneş hücrelerine alternatif olarak gösterilen yeni nesil güneş hücrelerinin PV endüstrisindeki pazar payının arttırılmasına katkı sağlayacak Ar-Ge çalışması ile PV endüstrisinde ticari olarak satışı öngörülen prototip bir ürün elde edilmesini hedeflemekteyiz. Böylelikle son dönemde dünya gündeminin en ön sıralarında yer alan enerji alanında önemli bir başarı daha elde ederek ülkemiz ekonomisi için katma değer oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Rektör Gavgalı’dan Sönmezoğlu’na tebrik

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, genç ve dinamik yapısıyla KMÜ’nün birçok araştırma alanında Türkiye’nin en yetkin üniversiteleri arasında bulunduğunu belirtti. Ülkemizin son dönemde enerji alanında ortaya koyduğu yatırımlarla tüm dünyada adından sıkça söz ettirdiğini ifade eden Gavgalı, üniversite olarak bu alandaki gelişmelere güçlü bir destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Esnek güneş modülleri üretimi noktasında hazırladığı projesi AB’den hibe desteği gören Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu’nu kutlayan Gavgalı “Hocamızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Önümüzdeki süreçte bu türlü projelerin daha da artması için üniversite olarak elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.