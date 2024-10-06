Zonguldak’ta esnaflık yapan Ela Demircioğlu, ucuza satılan peynirlerin süt tozundan yapılma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekerek "Piyasada daha düşük fiyatlarla satılmakta" dedi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 8 yıldır esnaflık yapan Ela Demircioğlu, peynir alırken tüketicilerin dikkat etmesi gereken detayları paylaştı. Demircioğlu, peynirin tadına ve kokusuna özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, “1 kilogram peynir, en az 10 ila 13 kilogram sütten üretiliyor. Ucuz peynirler genellikle süt tozundan yapıldığı için piyasada daha düşük fiyatlarla satılmakta” dedi.

Demircioğlu, süt ürünlerine zam gelmediği sürece peynir fiyatlarını artırmadıklarını belirtti. Peynirin, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ifade eden Demircioğlu, “Peynir alırken mutlaka güvenilir yerlerden tercih edilmesi, ürünlerin son kullanma tarihinin (SKT) kontrol edilmesi ve doğru paketlenmiş olmalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Etiket fiyatlarının güncel olması da oldukça önemli” şeklinde konuştu.

Tüketicilere tavsiyelerde bulunan Demircioğlu, raftaki ürünlerde sararma, tatlarda acılık veya kokuda ağır bir durum varsa, o ürünlerin alınmaması gerektiğini belirtti.