Bilecik’te belediye tarafından kurulan Ramazan çadırının bulunduğu alana giden yolların demir barikatlarla kapanması esnafı isyan ettirdi.

Bilecik’te Ramazan ayının gelmesiyle belediye tarafından eski Seven Pasajı’nın bulunduğu alana yapılan AVM’nin bahçesine iftar için 2 bin kişilik çadır kuruldu. Bu esnada çadıra giden İstiklal Mahallesi Hükümet Caddesi ve Terzihane Sokak üzerinde esnafın araç park ettiği alanlar belediye ait demir barikatlar ile kapatıldı. Sabaha iş yerine gelen esnaf araçlarını park edecek yer bulmazken, belediyeden barikatları kaldırmasını talep etti.

Çadıra gelecek yemek araçlarının da daha geniş bir cadde olan Ali Rıza Özkay Caddesi’nden taşınmasının daya uygun olacağını o caddede hiç bir esnafın mağduriyet yaşamayacağını da sözlerine eklediler.