Halkla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, haftanın son günü ve ilk günü ilçe esnafını ziyaret etti. Hafta sonu Balıklıgöl platosunu ziyaret ederek Dergah Çarşısı ve Ucuzluk Pazarı civarındaki esnafla bir araya gelen Başkan Kuş, haftanın ilk mesai gününde de Eyyüp Peygamber Caddesi’nde esnafla buluştu.

Halkla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, haftanın son günü ve ilk günü ilçe esnafını ziyaret etti. Hafta sonu Balıklıgöl platosunu ziyaret ederek Dergah Çarşısı ve Ucuzluk Pazarı civarındaki esnafla bir araya gelen Başkan Kuş, haftanın ilk mesai gününde de Eyyüp Peygamber Caddesi’nde esnafla buluştu.

Şanlıurfa turizminin merkezi kabul edilen Halilürrahman Gölü, Hz. İbrahim Peygamber Makamı, Dergâh Çarşısı ve kapalı çarşıların yer aldığı bölgede, daha önceki ziyaretlerinde gündeme gelen seyyar satıcı işgallerinin önlenmesi yönünde çalışmalar yapan Eyyubi’ye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen düzenlemelerin ardından bölgeyi ziyaret etti. Çarşı esnafıyla bir araya gelerek yapılan düzenlemeyi istişare eden ve taleplerini dinleyen Başkan Kuş’a, çarşı esnafı teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi, Meclis Üyeleri İ. Halil Beyaz ve Yakup Kılınç ile birlikte gerçekleşen ziyaret akabinde bir açıklama yapan Başkan Mehmet Kuş, tarihi turistik alanlardaki işgallerle ilgili çok ciddi sıkıntı olduğunu ve esnafın bundan rahatsızlık duyduğunu hatırlatarak, Valilik ve Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde sorunun ortadan kaldırıldığını söyledi. Yapılan düzenlemeden çarşı esnafının büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Başkan Kuş, esnaf adına Vali Salih Ayhan’a şükranlarını iletti. Dergah Çarşısı ile Hasan Padişah Camii arasındaki işgallerin sonlandırılmasından dolayı, çarşı esnafı da Başkan Kuş ve Vali Salih Ayhan’a teşekkür ettiler.

Haftanın ilk gününe de esnaf ziyaretiyle başlayan Başkan Kuş, Eyyüp Peygamber Caddesi’ndeki esnafı işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler diledi.