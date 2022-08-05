Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün kentin değişim ve gelişimi için hayata geçirdiği Kent Estetiği Projesinin ikinci etabı olan dükkanların dış cephelerini tek tip giydirme projesi adım adım ilerliyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün kentin değişim ve gelişimi için hayata geçirdiği Kent Estetiği Projesinin ikinci etabı olan dükkanların dış cephelerini tek tip giydirme projesi adım adım ilerliyor.

Millet Bahçesi-Cedidiye Meydan Projesi ve Kent Estetiği projelerinin ortak noktası olan İstanbul Caddesinin zemin ve üst görünümü değişirken iş yerlerinin dış cepheleri tek tip olarak değişmeye başladı. Kent Estetiği projesinin ikinci etabı olan dış cephe giydirme çalışmalarına Düzce Valiliği öncülük ederken ardından bankalar cephelerini değiştirerek caddenin görünümünün değişmesine yardımcı oldu.

Son olarak da esnaflar birer birer binaların dış cephelerini değiştirerek İstanbul Caddesini açık alışveriş merkezi haline getirmeye başladı. Esnafları her fırsatta ziyaret eden Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, “Bizim derdimiz burayı çok güzel bir yer yapmak. Örneklerini görünce bize hak vereceksiniz. Özellikle Başkanımızın talebi bu caddenin daha iyi bir görünüme kavuşmasıdır. Burada çok güzel görüntü olacak. Açık AVM gibi olacak. Vatandaşlar artık daha fazla gezmeye başladı. Bu da sizlerin daha çok iş yapmanızı sağlıyor. Belediyemizin attığı adıma karşılık vermenizi bekliyoruz” ifadelerinde bulunarak esnafların dış cephe değişimlerini hızlandırmalarını istedi.

Cadde üzerindeki esnaflar da projeye destek çıkacaklarını belirterek, kısa süre içinde toplu halde ve bireysel olarak dükkanlarının dış cephelerini değiştireceklerinin sözünü verdi.