Kırıkkale’de bir esnaf, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel anlamlı bir kampanya başlattı. İş yerinin vitrinine astığı "Sevgilinize 14 Şubat hediyesi olarak seccade alın. Yatsın kalksın sizi bulduğuna dua etsin" yazısıyla hem tebessüm ettirdi hem de farklı bir hediye önerisi sundu.

Kırıkkale’de bir iş merkezinde 20 yıldır hac ve umre malzemeleri satan Haydar Öztürk, Sevgililer Günü’ne özel dikkat çeken bir kampanya başlattı. Öztürk, müşterilerine 14 Şubat Sevgililer Günü’nde alışılmışın dışında bir hediye önerisi sundu. İş yerinin vitrinine astığı "Sevgilinize 14 Şubat hediyesi olarak seccade alın. Yatsın kalksın sizi bulduğuna dua etsin" pankartıyla hem tebessüm ettirdi hem de anlamlı bir mesaj verdi.

"İnşallah insanların namaza başlamasına vesile oluruz"

Öztürk, İHA muhabirine, insanların namaza başlamasına vesile olmak istediğini söyledi. "Sevgililer Günü dolayısıyla böyle bir şey düşündük. İnsan namaza başladığında namazı bırakmaz, namazı bırakmayan kişi de sevdiğini bırakmaz sloganıyla yola çıktık" diyen Öztürk, "İnşallah kişi, sevdiğine veya eşine seccade alarak namaza başlamasına vesile olur. Namaza başlayan kişi de sevdiğini bırakmaz. Cenâb-ı Hak onun kalbine o sevgiyi verir düşüncesiyle böyle bir şey düşündük. Güzel de oldu, ilgi de çekti. İnşallah insanların namaza başlamasına da vesile oluruz" ifadelerini kullandı.

"Bu değeri sadece bir güne sığdırmayın, tüm ömrünüze sığdırın"

Öztürk, kampanya fikrinin sosyal medyada gördüğü bir paylaşım üzerine ortaya çıktığını belirterek, müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Öztürk, "Biz de sosyal medyada gördük bunu. Bu fikri veren arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Fotoğraf çekenler, ’İnternete koyabilir miyiz?’ diye soruyorlar. Biz de beğendik, müşterilerimiz de beğendi. Her şeyin önünde sevgi vardır. İnsan sevmeden duramaz. Sadece birbirinizi sevin diyoruz, birbirinize değer verin. Ama bu değeri sadece bir güne sığdırmayın, tüm ömrünüze sığdırın" diye konuştu.