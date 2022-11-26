Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan bir esnaf, Öğretmenler Günü dolayısıyla şiir yarışması düzenledi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan bir esnaf, Öğretmenler Günü dolayısıyla şiir yarışması düzenledi.

Tüm ülkede Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapılırken, Tatvan ilçesinde ise Hakan Bedirhanoğlu isimli esnaf tarafından düzenlenen şiir yarışması büyük takdir topladı. İlçe genelinde gerçekleştirilen yarışmaya, 120 öğrenci öğretmenler için birbirinden güzel ve anlamlı şiir yazarak katılım sağladı. Yazılan şiirler sosyal medya hesabında yayınlanarak etkileşim ve beğeniye göre birinci “Canım Öğretmenim” isimli şiiriyle Van Gölü İlkokulu öğrencisi İsmail Eymen Ballıkaya oldu. Birçok esnafın destek verdiği anlamlı yarışmada ödüller, Hakan Bedirhanoğlu’nun iş yerinde sahiplerine takdim edildi.

“Yarışmanın kaybedeni yok”

Öğrencilerin heyecanına yarışma ile birlikte ortak olduklarını belirten Hakan Bedirhanoğlu, “4 gün önce sosyal medya hesabımızdan böyle güzel bir etkinlik yapmaya karar verdik. Bu vesile ile küçük ama kocaman yürekli öğrencilerin heyecanına, duygularına ortak oldum. Böyle güzel bir etkinlikte katkımız, payımız olmuşsa ne mutlu bizlere. Bu yarışmanın bana göre kaybedeni yok. Kazanan böyle değerli, küçük kardeşlerimiz oldu. Gönül isterdi ki bütün öğrencilerimize hediye verebilelim ama ne yazık ki elimizden gelen buydu. Burada duygulandığım bir nokta ise hiçbir talepte bulunmamamıza rağmen bir sürü esnaf ve işletme sahibi arkadaşlarımız bizlere bu konuda destek oldu. Ben buradan onlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. 120’nin üzerinde bizlere şiir gönderildi. Yaklaşık 40 binin üzerinde etkileşim oldu. Duygusal anlar yaşadık. Böyle güzel bir etkinlikte bizim de katkımız olduğu için çok mutlu oldum. Buradan bütün öğrenci kardeşlerime, değerli velilerine, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerin gönderdiği şiirleri sosyal medyada yayınladıklarını dile getiren Bedirhanoğlu, en fazla beğeni alan öğrencinin birinci olduğunu söyleyerek, “Burada bir şeye çok dikkat ettik ve beğenileri mümkün olduğunca ben eledim. Dün gece saat 12.00’ye kadar bunların bütün incelemesini yaptım. Sahte beğenileri eledik. Adil bir yarışma olduğuna inanıyorum. Zaten hediye sayısını artırarak kimsenin de gönlünü bırakmamış olduk” şeklinde konuştu.

“Öğretmenime olan sevgimi bana öğreten duyguyu şiirimde yazdım”

Kazandığı hediyeyi öğretmenine hediye ettiğini belirten öğrenci Eymen Ballıkaya, “Tatvan’da bir esnaf Öğretmenler Günü için bir şiir yarışması düzenledi. Ben de katıldım ve öğretmenim için bir şey yazdım ve kazandım. Öğretmenime de hediye vereceğim ve o esnaf abime çok teşekkür ediyorum. Öğretmenime olan sevgimi bana öğreten duyguyu şiirimde yazdım. Ben bu hediyeyi öğretmenime vereceğim” ifadelerini kullandı.

“Anlamlı günde heyecanımıza, mutluluğumuza ortak olundu”

Öğrencisinin kendisine yazdığı şiir ile birinci olduğunu ve çok duygulandığını söyleyen Öğretmen Metin Kotun da, “Bu yarışmaya Türkiye genelinde il ve ilçemizden birçok öğrenci katıldı. Bu yarışmada benim öğrencim İsmail Eymen Ballıkaya, dereceye girdi ve birinci oldu. Açıkçası bu da bana sürpriz oldu, çünkü yarışmadan haberim yoktu. Öğretmen arkadaşlarım böyle bir yarışmanın olduğunu ve öğrencimin katıldığını söylediler. Biz de destekte bulunduk, Instagram üzerinde beğeni sayısının fazla olması ile bu ödülü aldık. Bu yarışmayı düzenleyen özellikle esnaf abimize teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı günde heyecanımıza, mutluluğumuza ortak olundu. Tabii ki öğrencim İsmail Eymen Ballıkaya da çok teşekkür ediyorum. İçinden gelen güzel duyguları çok güzel ifade etmiş. Ben de manevi değeri çok çok yüksek. Emeği geçen, bize destek olan, beğeni yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı şiir karşılığında öğrencimi mutlu etmek için ufak bir hediye aldım” dedi.

Okuldaki öğrencinin yarışmada birinci olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Van Gölü Ortaokul Müdürü Şahin Ballıkaya da, “Yarışmada birinci olan şiir bizim okulumuzdan çıktı. Öğrencimiz bu şiiri yazarken tabii ki öğretmeni için yazdı. Yarışmanın da şartnamesi oydu. Her öğrenci öğretmenine olan sevgisini belirteceği bir şiir yazacaktı ve dereceye girerse de aldığı ödülü öğretmenine verecekti. İlçemiz çapında yapılan bu yarışma öğrenciler arasında çok yankı buldu ve çok fazla katılım oldu. Öğrencilerin gelişimleri, özgüvenleri, kendilerini ifade edebilmeleri, öğretmenlerine olan sevgilerini dile getirmeleri yönünden çok olumlu görüşler ve dönüşler aldık. Bu şiirin de en çok beğeni alarak yarışmayı kazanması da ayrıca bizi ziyadesiyle mutlu etti” diye konuştu.