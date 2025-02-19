BİLECİK (İHA) – Bilecik Belediyesi esnaf ve vatandaşların kapalı pazara yönelik taleplerini yerine getiriyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi her hafta pazartesi günü kurulan pazar alanında silinen esnaf belirleme alan çizgileri yeniden boyandı. Konu hakkında Bilecik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İlgili birimleri tarafından kapalı pazarda vatandaşlar ve esnafın dile getirdiği talepler yerine getiriliyor. Geçtiğimiz ay çatısında kapsamlı bakım ve onarım çalışması yapılan kapalı pazarda silinen çizgiler yeniden boyandı. Yağmur ve su giderlerine yönelik düzenlemelerin de yapıldığı kapalı pazarda enerji ve aydınlatma sistemlerine yönelik de gerekli bakım çalışması yapıldığı konusunda bilgilendirildi" denildi.