Bursa’da toplu ulaşımda standardizasyonun sağlanıp, kalite ve konforun en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı esnaflar, Bursa halkına hizmet vermesi hedefiyle Koçaslanlar Motorlu Araçlar’dan 61 adet Karsan minibüsü Burulaş bünyesine dahil etti.

İlk etapta Kestel ve Çirişhane hatlarında çalışacak olan 61 adet Karsan minibüs, Burulaş sistemine dahil olurken diğer bölgelere de teslimatların devam edeceği vurgulandı. Burulaş bünyesine dahil edilen araçların zamanla artacağının ve toplu taşımanın daha da rahatlatılacağının altını çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’da ulaşım sorununun çözümü için raylı sistem, yeni yollar, köprü ve kavşak yatırımlarına ağırlık verdik, bunun yanı sıra diğer taraftan kentte toplu ulaşım kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmaları da hayata geçiriyoruz. Büyüyen şehirlerde toplu taşıma problemdir. Bunun çözümü, belediye çatısı altında modern toplu taşıma araçları ve sistemdir. Sistemin işlemesiyle alakalı her bir kardeşimizin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine dair inancım tam. Sistemin sağlıklı işlemesi için biz de elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz. Hizmet filomuza dahil olan yeni araçlarımızın tamamı engelli kullanımına uygun, klimalı, manevra kabiliyeti ve konfor seviyesi yüksek ve mevcut mevzuata uygun araçlardır. Yeni araçlarımızla birlikte hizmet kalitemizi de artırmış oluyoruz. Araç tedariğimizin tüm süreçlerinde bizlere desteklerini esirgemeyen Koçaslanlar Motorlu Araçlar’a teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar’ın müşteri memnuniyetini temel aldığını ve hizmet verdiği bölgelerde tercih kaynağı olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Adil Aydın ise, “Koçaslanlar Motorlu Araçlar olarak müşterilerimizin çözüm ortağı olmak, müşterilerimizin operasyonel maliyetlerini en aza çekmek ve en kaliteli hizmeti vermek bizlerin temel amacı. Tüm bu hedefler çerçevesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı esnaflar ile yapmış olduğumuz işler bizler için çok değerli. Burulaş ağının vermiş olduğu hizmetin standardizasyonunun sağlanması adına esnaflarımıza teslim etmiş olduğumuz Karsan araçlarının Bursa’mıza ulaşım ağına edeceği katkılara inancımız sonsuz. Kendilerine teşekkür ediyor, araçlarımızın hem Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı esnaflarımıza, hem de Bursa halkına hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Aynı hizmetimiz Gürsu ve diğer bölgelere de tüm hızıyla devam edecektir” diye konuştu.