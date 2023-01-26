Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Saman Pazarı bölgesindeki esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Saman Pazarı bölgesindeki esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir ile birlikte Saman Pazarı bölgesindeki esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretlerinin önemine vurgu yapan Başkan Işık, yapılan ziyaretlerin amacının esnaflarla istişare etmek, talepleri, ihtiyaçları yerinde dinlemek olduğunu ifade etti. Esnaflarımıza ’Hayırlı işler’ dileklerini ileten Işık, önerileri ve istekleri dikkate aldıklarını belirtti.

Başkanı Işık’ın ziyaretlerini memnuniyetle karşılayan esnaflar ise, yapılan belediye hizmetlerini ve projeleri desteklediklerini belirterek, ziyaretten ötürü teşekkürlerini iletti.