Yunusemre Belediyesi, esnafların sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla anket çalışması yapıyor. Sosyal Doku Ekibi, merkez mahallelerde esnaflarla birebir görüşerek taleplerini dinliyor. Şu ana kadar 14 mahallede yaklaşık iki bin esnafla görüşen ekipler, talepleri ilgili birimlere aktararak çözüm sürecini hızlandırıyor.

Halkın beklenti ve ihtiyaçlarına duyarlı bir yönetim anlayışı benimseyen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, katılımcı belediyecilik ilkesiyle esnafların ve vatandaşların görüşlerini önemsiyor. Özel Kalem Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında esnafların önerileri titizlikle değerlendiriliyor ve belediye hizmetlerine yön vermek için kullanılıyor. Belediye bünyesinde görev yapan Sosyal Doku Ekibi, merkez mahallelerdeki esnaflarla birebir görüşerek anket çalışması gerçekleştiriyor. Bugüne kadar 14 mahallede yaklaşık iki bin esnafla temas kuran ekipler, esnafın talep ve önerilerini belediyenin ilgili birimlerine ileterek sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlıyor. Titizlikle yürütülen anket çalışması yalnızca merkez mahallelerle sınırlı kalmayarak, önümüzdeki süreçte de kırsal mahallelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelinerek ihtiyaçlar tespit edilmeye devam edecek.