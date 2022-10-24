Afyonkarahisar’da esnaflar arasında yaşanan kavgada bir kişi yaralandı, bir kişi de gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da esnaflar arasında yaşanan kavgada bir kişi yaralandı, bir kişi de gözaltına alındı.

Olay, Burmalı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede hizmet veren bir dükkanda alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bir birine girdi. Olayda ismi öğrenilemeyen bir genç aldığı tekme ve yumruk darbeleri ile yaralanırken, bir kişi ise gözaltına alındı. Yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kavganın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.