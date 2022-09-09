Eskişehir’de altyapı çalışması nedeniyle işletmeleri önünde açılan çukur üzerine tahtadan köprü yapan esnafın pratik zekâsı takdir topladı.

Eskişehir’de altyapı çalışması nedeniyle işletmeleri önünde açılan çukur üzerine tahtadan köprü yapan esnafın pratik zekâsı takdir topladı.

Odunpazarı İlçesi Arifiyle Mahallesi’nde kafelerin yoğun olduğu Tuğlan Sokakta başlayan altyapı çalışması sonrasında iki kafe bir adet yorgan satışı yapan işletme önüne, yaklaşık 1 buçuk metre derinliğinde çukur açıldı. Açılan çukur işletimlerin önünde olduğu için, mekânlara girişte olumsuz etkilendi. Çukurdan dolayı kaybetmemeyi düşünen esnaf ise pratik bir çözüm bularak dükkânlarının önüne mini köprüler yaptı. Tahta paletlerin çukurların üzerine yatırılması sonucu elde edilen köprülerle birlikte esnaf dükkânlarının önündeki 1 buçuk metrelik çukur sorununa çözüm buldu. Esnafların pratik çözümü çevre tarafından takdir edildi.