Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala çarşı denetimlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri esnafın etiket oyununu bozdu. Zabıta, son kullanma tarihi geçmiş lokum kutularının üzerine yeni etiket yapıştıran çok sayıda esnafa cezai işlem uygularken toplanan 649 kutudan oluşan yaklaşık yarım ton lokuma el konuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler denetim için çarşı pazara indi. Bayram öncesi alışverişin yoğun olduğu bölgelerde denetim yapan Zabıta ekipleri, fahiş fiyat konusunda esnafı denetledi. Denetimlerde ürünlerin alış ve satış faturaları ve irsaliyelerini kontrol eden Zabıta ekipleri, bir işyerindeki lokum kutusundaki etiket dikkat çekti. Zabıta ekipleri, etiketin altında farklı bir etiket daha olduğunu belirledi ve lokum kutularına el koydu. Son kullanma tarihi geçmiş bayramlık lokumların üzerine yeni tarihli etiket yapıştırarak satış yapan işletmeye cezai işlem uygulanırken, Şanlıurfa Zabıtası lokumun depolandığı firmaya da baskın düzenledi. Depo da bulunan son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda lokum kutularına el konuldu. Sahte etiket ile lokumların üzerini kapatarak yeni tarih yazan depo işletmecisine cezai işlem uygulandı.

İlçe belediyeleri de denetimlerini sürdürüyor

Haliliye ve Eyyübiye belediyeleri de denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi kuruyemiş ve şekerleme satan işyerlerine yönelik yaptığı denetimde vatandaşların mağdur olmaması için hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat kontrollerini sağladı.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla halkın sağlığı için denetimlerini sürdüren ekipler, Ramazan Ayıyla birlikte artırdığı denetimlerini bayram öncesi devam ettiriyor. İlçe sınırlarında periyodik olarak denetimlerine devam eden ekipler, Ramazan Bayramı öncesi kuruyemiş ve şekerleme satan işletmeleri denetledi. Vatandaşların bayram öncesi yoğunlukla alışveriş yaptığı işletmeleri inceleyen zabıta ekipleri, başta hijyen ve temizlik kontrolleri olmak üzere, gıda ürünlerinin vatandaşın sağlığını tehdit edecek şartlarda saklanmaması için işletmelere uyarıda bulundu. Şekerleme ve kuruyemişlerin son kullanma tarihini de kontrol eden ekipler, vatandaşların sağlığını tehdit edecek ürünleri satışa sunan işyerleri hakkında cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tarihi çarşılar, iş hanları, küçük esnafın yer aldığı ve bayram öncesi yaya trafiğinin önemli ölçüde arttığı bölgelerde işgal denetimlerini sıklaştırdı.

Şanlıurfa’daki toptan gıda ticareti, sanayi kuruluşları, tarihi çarşılar ve turistik bölgelere ev sahipliği yapan Eyyübiye’de, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı öncesi zabıta tedbirleri artırıldı. Halkın rahat şekilde alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde işgal denetimleri gerçekleştiren Eyyübiye Belediyesi Zabıta ekipleri, kurallara aykırı davranan iş yerlerine uyarılarda bulundu.