Eskişehir’de Ramazan Bayramı için hazırlıklara başlayan vatandaşlar çarşı esnaflarının işini arttırdı.

Eskişehirli vatandaşların bayram hazırlığı başladı. Bayramlık alışverişe çıkan vatandaşlar çarşı sokaklarında ve dükkânlarda yoğunluk oluşturdu. Hamamyolu caddesindeki işletmeler başta olmak üzere çoğu yerde kalabalık meydana geldiği görülürken, esnaflar yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını söyledi. Bayramla ilgili hazırlıklarını tamamlamış olan işletme sahipleri, bu sene pandeminin unutulması sebebiyle işlerde ekstra bir artış olduğunu ifade etti. Pandemi döneminden sonra bayram hazırlıklarının ilk defa bu kadar canlı yapıldığını belirten Eskişehirli esnaflar, Covid-19 virüsünün toplum üstündeki etkisini tamamen yitirdiğini dile getirdi.

“Hurma satışları yavaş yavaş bitiyor, artık bayram şekerine rağbet gösteriliyor”

Eskişehir’de kuruyemişçilik yapan Enver Özdil, hurma satışlarının bitmeye başladığını ve bayram şekerlerine rağbet gösterildiğini belirtti. Kuruyemiş satışlarında da bir yükseliş olduğunu aktaran Özdil, “Bayramla ilgili beklentilerimiz var. Hazırlığımızı 1 ay önceden yaptık, stoklarımızı ona göre ayarladık. Şu anda özellikle bayram şekeri çeşitlerine yoğun rağbet var, Allah’a şükür, işlerden memnunuz. Öncesinde ise hurma ve bakliyat vardı ancak hurma satışları yavaş yavaş bitiyor. Tabii Ramazan’ın sonuna doğru geliyoruz. Şu an şeker, fıstık ve kuruyemiş gruplarına daha yoğun talep var. İnsanlar bütçesine göre hareket ediyorlar, şekerler 80 liradan başlayıp 200 liraya kadar gidiyor. Herkes cebine göre olanı alıyor, hepsine talep var. Kuruyemişlerde de tüketim hızlı, fiyatların yüksek olması sebebiyle tonajlarımız düştü ama insanlar yine de tedarik etmeye çalışıyorlar. Vatandaşlar çocuklarını sevindirmek amacıyla 1 kilo alacaklarına yarım kilo da olsa alıyorlar. Tüm kuruyemiş çeşitlerine talep var ama özellikle leblebi ve fıstık gruplarında daha fazla satış oluyor. Biraz daha üst kademe olarak badem ve fındık var, onların tonajları leblebiye göre daha düşük. Herkesin bayramı mübarek olsun, biz müşterilerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

“Bayramın ve sezon başının aynı zamana denk işlerimizi ekstra olarak arttırdı”

Eskişehir’de ayakkabıcılık yapan Yasin Topraklı, bayramın ve yeni sezonun aynı zaman denk gelmesi sebebiyle işlerinin çok yoğun olduğunu söyledi. Bu sene pandeminin tamamen unutulmasıyla birlikte vatandaşların daha canlı bayram hazırlığı yaptığını ifade eden Topraklı, “Ayakkabı satışlarımız başladı, işlerimiz hızlandı. Hem bayram hem de sezonun açılmasına bağlı olarak bir yoğunluk var. Kösele, klasik ve spor ayakkabılarımız var ancak bunlar arasından en çok spor çeşitlerine yönelme var. Yediden yetmişe herkes kendisine ve ailesine ayakkabı alıyor. Sezona giriş oldu, kışın döneminin burukluğunu üzerimizden attık. Kış sezonu biraz yavaş geçmişti, şu anda ise yeni sezon başladı. Geçen hafta sonu işler iyiydi, bu önümüzdeki 4 gün de inşallah böyle devam eder. Bayram bereketiyle geldi. Ayrıca bu sene bayramın ve sezon başının aynı zamana denk gelmesi sebebiyle işlerimizde ekstra bir artış oldu. 2-3 sene önce pandemi vardı, bu dönemki bayramlarda işler yavaştı. Ancak bu bayramda pandeminin etkisinin kalmadığını görüyoruz. Sonuçta artık 2 sene oldu” şeklinde konuştu