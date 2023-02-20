Denizli’nin Çivril ilçesinde esnaf, tutkusu olan ‘Anadol’ marka araçları satın alarak koleksiyonunu yapmaya başladı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde esnaf, tutkusu olan ‘Anadol’ marka araçları satın alarak koleksiyonunu yapmaya başladı.

Çivril’de yaşayan Ahmet Gürsoy, arkadaşının vesilesiyle ‘Anadol’ marka araçla tanıştı. Arabaya tutku salan Gürsoy, aynı marka araçtan 6 pikap bir otomobil olmak üzere 7 aracı satın aldı. Sayıyı artırmayı düşünen esnaf, bakımını yaptığı araçları işyerinde ve günlük işlerinde kullanıyor. Araçların usta ve parçalarının bulmak zor olsa da uğraşmak ve yeniden çalıştırmak keyif veriyor diyen Gürsoy, “Bir yerde Anadol araç var diye duyduğum zaman hemen irtibata geçmeye çalışıyorum. Araç satılacaksa alıcı oluyorum araçta ilk baktığım motor aksamı. Yedek parça bulmak zor olduğu için genelde çalışan araç almaya dikkat ediyorum. Aracın estetik güzelliği en son dikkat ettiğim konu. Motoru ve yürüyen aksamı sorunsuz araçları almaya çalışıyorum” dedi.

Anadol marka araçların Türkiye’de üretilen ilk yerli araçlardan olduğunu ve uzun yıllar kullanıldığını ifade eden Ahmet Gürsoy, “Bu araçlar Türkiye’de üretilen ilk araçlardan, uzun yıllar üretimi devam etti ve çok kullanıldı. Bu araçların en yenisi 1981 model, dolaysıyla yedek parça bulmak zor oluyor o sebepten yürüyen ve motor kısmı bizim için önemli. Yoksa Anadol marka araçların hepsi güzel ve kurtarılmalı. Aldığım ve bakımını yaptığım pikapları işyerimde kullanıyorum. Bir pikabım ile yazın şeftali ve elma taşıdım. Şu an kullandığım özel aracım 1979 model Anadol bir otomobil. Uşak ve Isparta’daki işyerlerime bu araçla gidiyorum. Balıkesir’den Antalya’ya birçok kente Anadol aracımla gittim. Günlük yaşamımda bu araçları kullanmaktan vazgeçmiyorum” dedi.

Gürsoy ardından, “Elimde 6 pikap bir de otomobil olmak üzere 7 araç var. İlgilendiğim birkaç araç daha var işlerimi ayarlayabilirsem o araçları göremeye gideceğim. Bulduğum kadar araç alacağım. İşyerimin bir kısmı otopark oldu sadece Anadol araçlarımı buraya park ediyorum” ifadelerini kullandı.