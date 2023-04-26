Denizli’de iş yerinin önünde esnafı çocuğunun yanında defalarca ateş ederek öldüren katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesinde faaliyet gösteren bir börekçide meydana gelen olayda; 20 AAZ 544 plakalı araçla iş yerine gelen Halil İbrahim U., araçtan inerek iş yerinin önünde çocuğu ile birlikte oturmakta olan iş yeri sahibi Doğan Göktaş’ı (43) silahla ateş ederek öldürdü. Göktaş’ı çocuğunun gözü önünde defalarca ateş ederek öldüren saldırgan Halil İbrahim U., Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi 2712 Sokakta aracıyla birlikte yakalandı, cinayeti niçin işlediği yönündeki soruları ise cevapsız bıraktı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Doğan Göktaş’ın cenazesi ise Asri Mezarlık’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.