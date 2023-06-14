Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfaspor-Bucaspor karşılaşması öncesinde vatandaşlara sarı yeşil renklerdeki takımın bayrağını dağıttı.

TFF 2. Lig play -off karşılaşmasında Bucaspor 1928 ile karşılaşacak olan Şanlıurfaspor, Konya’da son antrenmanını yaparken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte vatandaşlara Şanlıurfaspor Bayrağı dağıttı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentin marka değeri olan Sarı Yeşilli takımın bayraklarını vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri Gönüllü gençler tarafından Şanlıurfaspor Bayrakları dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan binlerce Şanlıurfaspor Bayrağı, kentin birçok noktasında vatandaşlara dağıtılarak takıma destek istendi. Esnaflar kentin takımı olan Şanlıurfaspor bayraklarını alarak işyerlerinin vitrinlerine koydular. Esnaflar takıma olan desteklerinden dolayı Şanlıurfaspor Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederek sarı yeşilli ekibe başarılar dilediler.