İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçelievler’de esnaf ziyareti sırasında engelli kız ve annesinin tepkisi ile karşılaştı. Anne Gülseren Duran, "Bunlar HDP ile bir olan insanlar oy vermiyoruz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçelievler’de esnaf ziyareti sırasında engelli kız ve annesinin tepkisi ile karşılaştı. Anne Gülseren Duran, "Bunlar HDP ile bir olan insanlar oy vermiyoruz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçelievler’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu sırada Gülseren Duran ve tekerlekli sandalyedeki engelli kızı Gül Duran, Akşener’e tepki gösterdi. Anne kız korumalar tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Anne Gülseren Duran "Bunlar HDP ile bir olan insanlar oy vermiyoruz. HDP 6’lı masa PKK destekçileri bunlara oy vermiyoruz. Liderimiz Erdoğan, başkası yok" dedi.