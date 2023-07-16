Bursa’nın İnegöl ilçesinde ağaca çıkan kedi, itfaiye ekipleri ile esnaflar tarafından kurtarıldı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Boşnak Cami karşısındaki ağaça çıkan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye merdivenli araçla kediyi kurtarmak istedi. Kedinin aşağıya atlama ihtimaline karşı çevredeki esnaflar ağaç altına branda açtı. İtfaiye ekiplerinden ürken kedi bir anda aşağı atladı.

Şans eseri esnafların açtığı brandaya düşen kedi sonrasına kaçarak gözden kayboldu. O anlar amatör kameraya yansıdı.