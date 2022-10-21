Eskişehir Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Suat Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıkladığı düşük faizli esnaf kredisine yalnızca 1 haftada 200 esnafın başvurduğunu açıkladı.

Eskişehir Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Suat Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıkladığı düşük faizli esnaf kredisine yalnızca 1 haftada 200 esnafın başvurduğunu açıkladı.

Küçük esnafından büyük esnafına 500 bin liralık krediye başvurulduğunu söyleyen Suat Er, şunları söyledi:

“Tek sıkıntımız; kooperatif olarak biz buna yetişemiyoruz, bize 10 milyon TL geliyor 500’er bin versek krediyi yalnızca 20 kişiye kullandırabileceğiz. Esnafın tamamı 500 bine başvuruyor, bizim sıkıntımız plasman konusudur. Biz oturduğumuz yerde kredi onaylamıyoruz, bir istihbarat yapıp bunun sonucuna göre kredileri değerlendiriyoruz.”

Kredi alabilme koşullarına da değinen Er, “50 bin liraya kadar 1 kefil, 50 bin lira üstü için ipotek artı bir kefil istiyoruz. Daha önce kredisi olanlar krediyi kapatırsa veya son 1 taksidi kalmışsa başvurabilirler” diye konuştu.

9 ayda 300 milyon lira kredi verildi

İnsanların kredi kullanabilmelerini istediklerini dile getiren Suat Er, “Bu yıl 9 ayda Eskişehir esnafına 300 milyon lira kredi dağıttık, bu Eskişehir esnafına verilen bir para, bunda emeği geçenlere başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum” dedi.

Faiz 7.5’e indi

Esnaf Kredi Kooperatiflerinin küçük esnafa hitap etmek için kurulmuş, devletin verdiği finansmanı esnafa adil bir şekilde ulaştırma görevini yürüten kurumlar olduğunu aktaran Er, “Cumhurbaşkanımızın 1 hafta önceki açıklaması ile; kredi limitlerimiz 350 bin liradan 500 bin liraya çıkartıldı, sıfır araç için verdiğimiz kredi 1 milyondan 1,5 milyona işyeri alacaklara verdiğimiz 1 milyondan 1,5 milyona yükseltildi. Kredi faizleri ise 9.5’ten 7.5’a düşürüldü.” Şeklinde konuştu.

Özel bankaların faiz oranlarının yüzde 30’ların üstünde olması nedeniyle esnafın bankalardan içeri giremediğini dile getiren Suat Er, bu son oranların esnafın yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Esnafın hâlâ pandemi dönemindeki kapanmaların, Bağ-Kur, vergi borçlarının birikmesinden kaynaklanan borçların acısını çektiğini belirten Er, “Bizim faizlerimiz bir zamanlar yüzde 44’lerin üzerindeydi şimdi yüzde 7,5 çok çok güzel bir oran. 4-5 yılda ödenecek kredi için vatandaşlar ödemeleri 6 ayda 1 yapacak, bu onlar için bir nimet diye düşünüyorum.” dedi.