Vatandaşların değişilmez lezzetlerinden olan kokoreçle ilgili Kurban Bayramı tatilinin etkisini hala yaşadıklarını ifade eden esnaf, piyasada yeterli kokoreç olmamasından yakındı.

Kurban Bayramı’nın üzerinden hayli zaman geçmesine rağmen kokoreççilerde ürün sıkıntısı yaşanıyor. Kokoreç esnafı, bayramda kesilen kurban sakatatının henüz kendilerine ulaşmadığından yeterli satış yapamamaktan sıkıntı yaşıyor. Küçükbaş veya büyükbaş hayvanların ince bağırsağına sarılarak yapılan kokoreç için depolarına henüz ürün gelmediğini belirten kokoreççiler, bir hafta 10 gün içinde işlerinin açılmasını bekliyor.

"Şu anda piyasada kokoreç yok"

Eskişehir’de 6 yıldır kokoreççilik yapan Hüseyin Ejderha, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların sakatatlarının kendilerine henüz ulaşmadığını ifade ederek, “Şu anda piyasada kokoreç yok. Kurban Bayramı’ndan vatandaşlar kurbanlarını kesti. Ama henüz yeterli sayıda kokoreç yapılacak mal bize gelmedi. İşlerimiz henüz umduğumuz gibi gitmiyor. Vatandaşlar bayram tatili için şehri boşalttılar. Hala tatilin etkisini yaşıyoruz. Bir haftaya kadar kokoreçlerimizin çoğalacağını düşünüyoruz” dedi.