Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde faaliyet gösteren esnaf odaları, başlattıkları yardım kampanyasında topladıkları yardım malzemelerini afet bölgesine gönderdi.

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde faaliyet gösteren esnaf odaları, başlattıkları yardım kampanyasında topladıkları yardım malzemelerini afet bölgesine gönderdi.

Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası ile Madeni Sanatkar Esnaf Odası, üyelerine yardım çağrısında bulundu. Çağrıya duyarsız kalmayan oda üyeleri, kısa sürede yardımları odaya ulaştırdı.

Terziler Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu yaptıkları açıklamada, "Esnaf Odalar olarak başlatmış olduğumuz deprem bölgelerine erzak ve para yardım kampanyasına gerek oda üyelerimiz, gerekse Sungurlu halkı tarafından yoğun katılım sağlandı. Toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderilmesi için Sungurlu belediyesine teslim edildi. Böyle bir günde kenetlenip, birlik ve beraberlik içerisinde yardımlarını esirgemeyen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" ifadeleri kullanıldılar.